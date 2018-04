El desempleo

@| En una interpretación honesta no se debería considerar la enorme dosis de clientelismo que rige desde los gobiernos frentistas que terminan mejorando la tasa real.

El pueblo no solo financia todas las inequidades sociales y faltantes de la economía, sino que es proveedor de los dineros que solventan 100% los salarios y cargas sociales de los 70000 nuevos funcionarios públicos. No es mi especialización evaluar la forma de cálculo de la tasa de desempleo, pero el razonamiento implícito de considerar el ingreso en el estado de nuevos empleados en una cantidad tan soez, debe ampliar sustancialmente ese valor el cuál se aproxima a 10 %. Y lo peor es que se recarga sobre el pueblo la responsabilidad de si o si, suministrar los fondos que a veces no existen para mantener un status de empleo clientelista nocivo para el comercio, trabajo y jubilaciones. Además de la incidencia moral por sustracción del esfuerzo personal de los ciudadanos, la falsedad con números absolutamente irreales que desprestigian la ética del partido Frente Amplio y sus periodos de gobierno. Es de suma tristeza la política frentista, con el propósito de fraguar o falsificar la realidad de desempleo, haciendo inviable la producción del país con costos que hacen irreal la posibilidad de competir con países que son administrados de manera coherente. Si estos valores desprestigiantes de las actuaciones de gobiernos frentistas, hubieran sido volcados por única vez a viviendas, generaciones de empleo real, seguridad eficaz; la calidad de vida de los uruguayos sería de primer nivel y la mano de obra del país dispondría de oportunidades. Se crecería e impondrían nuestros productos en el mundo a valores de gran calidad y totalmente competitivos.

Quizás los votos se perdieran por no existir actitud clientelista, pero se lograrían con creces al ser gobiernos de coherencia para el crecimiento de la población en su conjunto.