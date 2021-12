Desechos cloacales y cianobacterias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Una nota de la edición de El País -Qué Pasa – del pasado domingo 12, documentada y ágil, me hizo pensar en la relación que podría haber entre el vertido millonario de desechos cloacales y las cianobacterias.



Estos desechos serán tratados de manera no completa o casi superficial, apostando a la dilución en el río. Ello está previsto que lo realice el país hermano, en el año 2022, con el sistema Riachuelo en Buenos Aires y su emisor subacuático de 12 km de largo y 4.80 m de ancho, que verterá los desechos cloacales de 4.5 millones de argentinos y de miles de industrias al Río de la Plata.



Luego se sumará, en unos años, el Emisor de desechos cloacales Berazategui, de controversial desarrollo y aprobación, en un lugar distinto pero cercano al otro emisario.



Las cianobacterias aumentan con el nitrógeno o fósforo y un sinfín de nutrientes o bacterias, tales como las que verterán los emisarios al río en común.



Las notas de vuestro diario siempre llaman la atención. Lamentablemente, luego viene el silencio y la inacción.



Junto al Dr. Edison González Lapeyre habíamos sugerido que para dilucidar los temas técnicos que habían elevado preocupaciones, se realizara un estudio de impacto ambiental que incluso podría ser ordenado por nuestro país y financiado por el Banco Mundial, que es garante del proyecto. No se realizó este estudio y luego se plantearon dudas respecto a la calidad de las aguas.



A esta preocupación ambiental se sumaron varios periodistas, el columnista Juan Oribe Stemmer y artículos de la página editorial del diario El País, de El Observador y de Búsqueda.



Entendemos que las relaciones entre los organismos binacionales no están pasando su mejor momento luego de notas contradictorias cursadas, por ejemplo, en la CARP, respuestas efectuadas por la Delegación Argentina y solicitudes de la Delegación Uruguaya que no han sido aceptadas.



¿Habrá llegado el momento de encarar una relación más diplomática y menos distante en los temas del curso de agua en común?



Las gestiones se miden por los resultados y la diplomacia debe de utilizarse en vez de la rigidez epistolar.



Como todo ciudadano reacciono con preocupación donde parecen no tenerse en cuenta los criterios de previsión y precaución en temas ambientales.



Si bien es escaso, siempre hay tiempo para intentar corregir los errores del pasado o para asegurar, de la mejor manera posible, que los sistemas a implantarse no contaminen el Río de la Plata. Mejorar el pretratamiento de aguas de manera sustancial fue desechado por aumento de costos y porque un modelo matemático indicó que no era tan necesario. Esto no fue considerado por Uruguay.