¿Deseamos entendernos?

@| Sinopsis de “El mito del marco común”:

Karl Popper, sin duda uno de los pensadores más influyentes de nuestra época, es también autor de La sociedad abierta y sus enemigos, Conjeturas y refutaciones, En busca de un mundo mejor, El mundo de Parménides, El cuerpo y la mente o La responsabilidad de vivir, todos ellos igualmente publicados por Paidós. A lo largo de su apasionante carrera literaria, Karl Popper realizó algunas de las más importantes contribuciones de nuestro tiempo al eterno debate sobre la ciencia y la racionalidad. Siempre ajeno a las modas intelectuales, ofreció una visión del racionalismo crítico considerado a la vez como teoría del conocimiento y como actitud respecto a la vida humana, la moral y la democracia.



Según él, hay que ser mesurado en todos los aspectos y tener en cuenta que el conocimiento científico es uno de los logros humanos que más han hecho por el desarrollo de la racionalidad y la creatividad, pero también intrínsecamente falible y siempre susceptible de revisión.



Un discurso, en fin, que esta nueva y deslumbrante recopilación de materiales sobre el tema no olvida en ningún momento.



A la cosa: hoy disponemos en nuestro celular tanta información que verdaderamente no somos conscientes ni sabemos aprovecharla.

Google, You Tube, Wikipedia, millones y millones de datos ciertos a los cuales recurrir.



Sócrates dio su vida intentando que sus contemporáneos alcanzasen la verdadera sabiduría, que en realidad no sabemos nada, solo creemos cosas la mayoría de las veces distintas a las que creen los demás, lamentablemente lo condenaron a beber la cicuta sin que lograse su objetivo.



Recorriendo los programas de TV, que pretenden mediante discusiones y polémicas hacernos pensar, lo único que logran es entretenernos y hacernos enojar con los que no creen lo que nosotros creemos, es más yo percibo que los panelistas están muy lejos de "Busquemos juntos la verdad", lo que procuran es imponer a los demás lo que cada uno ya cree; veo las estrategias y la dialéctica empleada hasta el hartazgo con sus chicanas y desvíos, para ganar.



Popper dice que la única manera de vencer al mito del marco común, es lograr el talante entre todos de aprender juntos.



Qué dice el mito, algo así; que para poder conversar y entenderse es necesario que los interlocutores pertenezcan a un mismo marco (ideología, cultura, creencia) de lo contrario jamás se entenderán.



Por eso insisto leer el libro recomendado, “El mito del marco común” (ediciones Paidós), procurando ser un poco menos ignorantes...