Desdiciéndose

@|Los Espartanos de la película eran 300 pero en este caso fueron más, según dijeron fueron 350 con no sé cuántos vehículos incluyendo autos y motos invadiendo Villa Española el pasado 16 de octubre.



¿Motivo? Permítaseme interpretar que el primer motivo fue el hacer mucha propaganda acerca de cómo nuestro Ministro del Interior se preocupa por la seguridad del pueblo movilizando ingentes tropas de asalto para realizar, de madrugada (porque de noche no se puede) el allanamiento de 13 supuestas bocas de distribución de drogas y clausurarlas.



Si calculamos 350/13 llegaremos a la conclusión que 27 efectivos debieron actuar en cada una de las bocas aunque, sin ser un experto estratega, pienso que para cerrar una boca de distribución con media docena de efectivos sobraría y sin necesidad de tal despliegue propagandístico.



El resultado, magro parecería ya que no fue muy publicitado, se informó como el de haber encontrado algunas armas y drogas que lógicamente no deberían quedar muchas porque habrían estado vendiéndolas toda la noche y de madrugada ya le quedarían pocas además de la posibilidad de que hubiera trascendido previamente la preparación de una operación tan voluminosa y por lo tanto muy poco discreta.



Así que, clausura de calles y desvío de locomoción pública toda la mañana más consumo exagerado de combustible y desplazamiento de efectivos de sus tareas habituales mediante se han cerrado 13 bocas de drogas lo cual, si bien es bueno tampoco da para enorgullecerse habiendo tantas.



Menos aún enorgullece lo actuado si recordamos, como yo recuerdo bien claro, al Ministro del Interior diciendo públicamente en una de sus excusas balbuceantes que cerrar bocas de distribución de drogas era completamente inútil ya que inmediatamente se abrían otras.



El Ministro del Interior sabrá lo que hizo y por qué lo hizo pero lo que es claro es que no tiene la menor idea de lo que realmente hay que hacer.