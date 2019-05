Descuidos de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En la esquina de Rbla. Rep. de Chile al 4400 –esq. 9 de Junio- desde hace pocos meses se ha comenzado una construcción edilicia por una reconocida firma de plaza. En principio, la obra se ha cercado perfectamente, dejando un margen supuestamente reglamentado por la IMM.



Debido a esto, sobre la Rambla ha quedado una vereda de aprox. 2 m de ancho en mal estado (original de una estación de servicio Ancap), con irregularidades en desniveles y fisuras, la cual finaliza sin cordón perimetral. Sobre esta acera, el tema se agrava dado que se han estacionado desde antes de la obra, dos contenedores de residuos domiciliarios que son objeto de apertura y revisión constante dejando esparcido todo tipo de residuos plásticos, papeles, artículos domésticos, cartonería, etc. y lo más triste, comida en descomposición que ciertas personas no vacilan en ingerir.



Demás está decir, el peligro que corren los peatones que circulan por esta vereda, no sólo por lo irregular del estado de la acera, sino incluso por la falta de protección ante el tráfico de motos delivery sobre la vereda o el vehicular que circula en reiterados casos, con exceso de velocidad sobre curva o el estacionamiento sobre la acera, limitando el corredor para peatones.



La anormalidad continúa en la proximidad de la esquina, sobre la calle 9 de Junio. Allí existe una alcantarilla de desagüe pluvial que debido a la remoción de tierra procedente de la obra, se halla obturada casi por completo lo que impide el desagote para la que fue construida.



En síntesis Sr. Director, aparentemente la IMM ni nadie se preocupa por estas anormalidades que atentan contra la salud y seguridad pública. Las normas de seguridad como sistemas de protección para estos temas, existen. Sólo falta la decisión de implementarlas.



Por tal motivo a través de El País señalo y solicito a quien corresponda, tome nota de estas cuestiones y proceda en consecuencia.