@| El descontento laboral de hoy me hace acordar de un acontecimiento de hace unos cuantos años atrás.



Resulta que ANCAP se puso de paro, no entregaban combustibles, justo cuando el campo estaba para cosechar. El dueño de la estación resolvió que despacharía 1 tambor por establecimiento. En ese tiempo yo administraba 3 establecimientos, es decir 3 distintas razones sociales, me despacho 3 tambores!



Esto causó un desbarajuste importante...



En realidad lo que quería hacer el de la estación de servicio era ser justo con todos sus clientes. Pero el combustible en la estación no alcanzaba y había un descontento total con el hombre cuando en realidad el que nos perjudicaba era ANCAP.



Hoy pasa lo mismo donde los gremios exigen más salarios y el capital no tiene más para entregar, se secó.



¿Por qué?



Porque los excedentes monetarios ya fueron extraídos por los impuestos en el paso de la producción. Entonces en vez de enojarse con el que no tiene nada que ver como en el caso de los clientes de la estación de servicio con el dueño, los clientes deberían haber unido fuerzas con el de la estación para reclamar a ANCAP.



De la misma manera hoy los gremios avanzarían más con sus reclamos juntándose con el capital para bajar los impuestos y así con lo mismo comprarían más que lo que se puede comprar hoy.



Un reflejo: El descontento monetario que tenemos no es culpa de una situación regional o precios internacionales sino - es culpe de nosotros mismos.