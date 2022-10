¿Usted no desconfiaría?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hay un hecho político que ha pasado un poco desapercibido para mucha gente del periodismo, y es el que protagonizó un dirigente del FA que además, es integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de ese partido.



Resulta que dicho señor estando de vacaciones en Rusia se acercó hasta el territorio que Rusia ha conquistado con la invasión, donde parecería que habrían elecciones para que la población de ese territorio resuelva incorporarse a Rusia o no. Y de acuerdo a la información, este señor sería observador en representación de Uruguay.



Ha recorrido el mundo la información del gobierno de Ucrania, donde acusa a 8 países de estar legitimando tal atropello, y entre esos 8 países está incluido Uruguay, por la participación de este señor.



Si bien el FA de inmediato le soltó la mano y aclaró que no representa al FA, personalmente me deja dudas. Y perdonen si estoy equivocado, pero si el señor en cuestión es integrante de asuntos internacionales: ¿Ud. no desconfiaría?



Para la Sra. Cosse o el Sr. Orsi que se rasgan las vestiduras con el lamentable hecho del custodia del Presidente Lacalle Pou, esto de Ucrania sí que es un papelón internacional y ha recorrido el mundo señalando a Uruguay; cuando el Estado uruguayo es totalmente ajeno al acontecimiento.



Papelón fue lo de Sendic, el Antel Arena, la regacificadora o el almuerzo con La Cámpora.



Siguen dando manija por Marset; ¿y acaso no fue grave la fuga de Morabito?



Como dijo el Rey: “¡Por qué no te callas!”.