Descanso merecido

Miremos la realidad como es: es un trabajador, que se va en una pequeña licencia a pasar con su familia a un balneario. Y este trabajador tiene una actividad deportiva que prefiere como muchos y es un ser humano como todos.

Ahora bien la diferencia es que es el Presidente de los uruguayos.



¿Y que problema hay? ¿No puede hacerlo? ¿No puede distraerse?. A mi forma de ver es una actividad que siempre hizo, como otros hacen futbol, tenis, basquetbol, automovilismo,o salir a correr, pues bien, él hace surf.



Por mas que sea el Presidente, que se hace cargo de una Nación tiene una vida y una familia. No me parece mal lo que hace, lo hace en su tiempo libre, en estas épocas de las fiestas, en un balneario que acostumbra ir, y además tiene casa propia.



No está infringiendo ninguna norma, si es muy criticado por la oposición, y más ahora con el tema de las vacunas.



La oposición realmente en algo debería estar de acuerdo, no todo está mal lo hecho y sí creo que Uruguay en la vacuna se ha quedado un poco. Según la Vicepresidenta el mismo Lacalle Pou, esta haciendo gestiones personalmente y antes de Reyes dará a conocer gestiones realizadas. Creo Uruguay podría haber comprado una de las vacunas que está circulando, como hizo Argentina, con la Rusa, Chile con Pfizer, Brasil con la China y México.



Ya son más de 30 Países que están vacunando y Uruguay no necesitaría tantas dosis al principio.A mayor demora habrá en comprarlas habrá más demanda y ahí si se debería esperar.



Si todo lo que se hizo en la Pandemia sin vacuna fueron ayudando a que el COVID-19 no se disparara y ahora que los brotes están en aumento, si es necesario definir y traer alguna al País. Con las medidas tomadas con los contagios que sigue en aumento, y no están dando el resultado esperado, en esto la óposición es logico que se agarre de lo que sea para apurarlo al Presidente. Pero poner en una misma balanza que está unos días descansando, practicando el surf, eso no quiere decir que no está haciendo nada, no es muy justo.



A Uruguay le falta la vacuna contra el COVID-19 y esto lo vemos todos y dependemos de su Presidente. Yo, Juan pueblo pido se apure la llegada de la vacuna, se necesita.



Gracias y buen descanso Sr. Presidente.