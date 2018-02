Desatino múltiple

@| Fracaso desde la legalidad y desatino desde la ilegalidad.



Los tupamaros, grupo terrorista de segunda mitad de siglo xx, fueron responsables del proceso involutivo mayor del Siglo pasado. No es verdad que se alzaron contra la dictadura y debe aclararse con premura, la verdad que es una sola , se levantaron en armas contra un gobierno constitucional, elegido por la ciudadanía. Los autores de los libros de historia, debieron no falsear la realidad y si es así reivindicar los hechos verdaderos. Estos Sres. reivindicantes de la mentira, produjeron un cisma Nacional, que comprometió la tranquilidad y bonhomía del pueblo uruguayo. Asaltaron a diestra y siniestra, bancos, casinos, lugares donde se encontraban dineros con legalidad. No eran luchadores sociales, termino utilizado para quienes se levantan contra dictadura. Eran delincuentes que se abrogaban, ser salvadores de la patria, nada mas lejano de lo que terminó ocurriendo, transformando al país en un campo de batalla, con una guerra de guerrillas, de seres desquiciados. Asesinatos a mansalva, pero como toda necedad tiene un final, el gobierno dispuso que la lucha que era representada por la policía, pasara a manos de las fuerzas armadas, las que en breve lapso de tiempo, vencieron a estos Sres. traidores de la patria. Resultado de la confrontación: tupamaros apresados en cárceles y parte de las jerarquías del Ejército, dan el golpe de estado.



Consecuencias del delirio, un país devastado y ahora administrado por militares traidores a la institucionalidad y perseguidores de clase política representativa para la nación. Incapacidades de gobierno y paulatino aislamiento de parte de organismos internacionales. País destruido por los Tupamaros y por la dictadura, hermanados de la destrucción. Gobierno constitucional, presidido por Sanguinetti, avalado en la gobernabilidad, por el mal excluido de la contienda electoral, Ferreyra Aldunate. Resurgir desde las cenizas desde 0. Remar para reencontrar el camino de los partidos fundacionales.



Desequilibrio en el año 2002, propio de las debilidades macroeconómicas de país que venía resurgiendo, bien atendidas por el gobierno de la época. Posicionamiento en el poder, del Frente Amplio, con un primer gobierno a todo crecimiento, para volver a insertarse los tupamaros ahora como gobierno nacional, para volver a destruir, todo el avance gestado por los partidos históricos y el primer gobierno frentista. Las facetas negativas de los últimos 50 años tienen como responsables a los tupamaros y a los militares, que tomaron el poder, nada tienen que ver los militares actuales, que están defendiendo la Constitución y la ley. Mientras que la interna del Frente Amplío, no ha podido desprenderse de quienes le han producido tanto daño al Uruguay .