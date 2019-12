Desarrollo rural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Agroturismo y el Ecoturismo son vitales para dar a conocer al Uruguay en el contexto mundial.



Las actividades pecuarias y agrarias están profundamente arraigadas al desarrollo de nuestro país.



Un fortalecimiento de las mismas no sólo contribuirá en nuestro propio desarrollo, sino que además ayudará a posicionar al Uruguay en un lugar privilegiado para atraer el turismo y las inversiones que tanto necesitamos. Entraremos de esta forma en el mundo globalizado con gran empuje y dinamismo.



En paralelo con estas directivas no debemos olvidar el rol que tiene la educación, como complemento a lo antedicho. En particular se deben establecer mejores programas en los campos de la educación pecuaria y agraria, e incentivar a nuestros jóvenes para orientarlos en ese sentido.



Como consecuencia, se fomentará la explotación de nuestro campo con personal idóneo y técnicas modernas.



En el campo es donde se concentra la mayor riqueza del Uruguay.



Debemos tomar consciencia de esto y ubicar su desarrollo entre las prioridades más necesarias en las políticas que implementará nuestro nuevo gobierno que tomará posesión a partir del próximo 1° de Marzo de 2020.