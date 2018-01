Desalojados

@|Las noticias de que en algunos barrios los delincuentes desalojan por cuenta propia a los habitantes es de una gravedad inimaginable; más grave es que los Servicios de Inteligencia que nos vigilan no se habían percatado de lo que estaba ocurriendo. Todas las estadísticas que se presenten que dicen estamos mejorando quedan opacadas con estos gravísimos hechos.

Siempre los más afectados son los más pobres; los más pudientes podemos comprar rejas, portones, alarmas, personal de seguridad, tener perros, y quedamos contentos si nos roban y no nos lastiman o matan.



En mi casa de balneario coloqué rejas exteriores e interiores, lo que me salvó de que me robaran.



Pero en Montevideo los hechos anteriormente descriptos ocurren a 30 minutos de la Jefatura de la Policía y del Ministerio del Interior. Montevideo tiene 240 km2, un barrio de Buenos Aires o San Pablo para ser gráficos.

Además colaboramos con el impuesto al trabajo IRPF y el IASS a los que trabajamos más de 40 años y aportamos durante ese tiempo y cobramos el 50% de lo que percibíamos en actividad y sin aguinaldo.