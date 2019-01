A desalambrar...

@|Luego de haber visto y escuchado al Secretario de Presidencia, Sr. Roballo, hacer unas declaraciones asombrosas referidas a que “se está desmantelando el narcotráfico sin disparar un sólo tiro”, me quedé pensando en qué país habita este señor.



Aparentemente no es el Uruguay, donde las rapiñas aumentan, las bocas de venta de droga se abren como hongos luego de cada intervención que hace el Estado y los muertos en forma violenta cada vez son más.

Afortunadamente para él, son muchos que acompañan su modo de pensar y creen llegado el momento de “desalambrar”.



Así es que la Intendencia de Canelones, decidió el día 26, montar un operativo con ese fin apoyado de maquinaria y como no, de guardia policial, para abrir caminos en un conglomerado de casas y departamentos ubicado en Avenida de las Américas, frente a un conocido lugar de reuniones, muy próximo al aeropuerto.



En el mejor estilo de “aquí mando yo”, penetraron en el barrio y con maquinaria apropiada se dedicaron prolijamente a abrir pasajes en calles en las que sólo circulaban los habitantes del apacible barrio.



Es de hacer notar que hacía poco tiempo habían abierto otro pasaje en el mismo.



El maravilloso resultado fue que a los pocos días, en un lugar en el que nunca había habido problemas de robos, una de las casas fue copada.

Uno se pregunta cómo funciona la cabecita del alcalde zonal, quien al responder a las consultas de uno de los vecinos usó como intimación el responder que venía acompañado por autoridades policiales. Claramente su raciocinio no le permitió valorar dos cosas: la primera es que la policía debe proteger a quienes en su “popular” acción de desalambrado estaban quedando aún más inermes a la acción de vándalos que ya se habían hecho notar. La segunda, es que uno creería que aquellos lugares que no están afectados por la delincuencia deberían ser dejados tranquilos aunque más no fuera para no aumentar los patrullajes policiales.



Tal vez hubiese sido mejor que usasen maquinaria y personal para solucionar caminería y drenajes en zonas de ese departamento que realmente lo necesitan.



Pero no, lo primero para estas mentes brillantes es tratar de igualar para abajo e ir contra aquellos cuyo esfuerzo diario los llevó a poder vivir con relativa tranquilidad en un lugar donde sus hijos podían jugar libremente en todo el lugar y que hoy ya no lo pueden hacer so pena de molestar a algunos inadaptados que ya se han dejado ver.



La falta de criterio de la gente que ordenó y dirigió el operativo (Intendencia de Canelones) es pasmosa. Tienen suerte de contar con amanuenses como el referido alcalde quien se ve que está convencido de que se debe echar abajo todo aquello que no da problemas.



Todos ellos viven en un universo paralelo que no solo es incomprensible para uno, sino que además es indignante. Y lo lamentable es que la siembra de “populismo ignorante” acompañado de “miopía intelectual” ha logrado tener muchos seguidores.



El año entrante, ¿podremos empezar a cambiar? Vamos bien.