Derrapó de nuevo

@|Es lamentable escuchar al Sr. Presidente del FA, al referirse al discurso del Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, en la Asamblea General.



Podrá no compartir el pensamiento del Presidente, pero no puede decir que el "gobierno es confrontativo con el FA".



Es todo lo contrario; el gobierno siempre los ha recibido a todos, cosa que el anterior no hizo.



Lo peligroso de esta situación, es que no es sólo Miranda el que opina de esta manera, es todo el F.A.



Señores, no pueden expresarse de esa manera y pretender que les lleven el apunte. Además, quieren que el gobierno acepte las soluciones que tienen y las ejecute.



Disculpen, pero Uds. perdieron el gobierno porque la ciudadanía quiso otra cosa.



¡Lo mejor que pueden hacer, es dejar gobernar!