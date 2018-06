Derogar ley de medios

@| Parece mentira que se confirme que todo aquello que pueda ser mal utilizado, efectivamente lo será. La ley de medios sirve para atosigarnos con propaganda de lo bien que está todo y lo lindo que trabaja el gobierno. Ahora está con OSE, a toda hora y en todos lados, no aporta mucha información útil que nos ayude a nada, solo habla de lo bien que ha trabajado OSE. La tanda anterior fue del sistema de cuidados y hasta tenía una justificación porque era algo nuevo que la gente no conocía bien, pero lo de OSE no tiene ni pies ni cabeza. Ni siquiera tienen la cabeza como para armar un mix con los diferentes spots en lugar de reiterar los mismos hasta el cansancio, total no importa porque sale gratis. El año que viene será año electoral por lo que el gobierno nos llenará de propaganda electoral de que todo funciona bien, que somos todos felices, que no hay problemas y que sus logros son inmejorables pero hay que seguir trabajando 5 años mas. Como decía Tabaré en su campaña, ¡delo por hecho! Mientras nos muestran un mundo de maravilla, la gente corta las rutas porque los están matando impunemente, siguen explotando cajeros, toman gente de rehén, andan a los tiros y nada importa. Pero el agua de OSE sabe bien... Por esto sostengo que la ley de medios debe ser derogada para evitar que los gobiernos de turno hagan propaganda electoral usando esta ley.