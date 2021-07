No a la derogación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La oposición ha hecho un juego político permanente de intento de desestabilizar la labor del Gobierno surgido de las elecciones nacionales, prácticamente desde el inicio de sus funciones.



Todo han sido críticas, quejas, obstáculos, intentos de evitar los cambios requeridos por la mayoría de la ciudadanía. La Ley de Urgente Consideración "LUC" fue anunciada durante la campaña electoral y se dieron pautas de su futuro contenido.



Con todas las artimañas del caso, esa oposición política y sindical anunció haber recogido un número de firmas suficientes para recurrir a un referéndum intentando derogarla. Para ello, se mintió y se distorsionó lo establecido en la ley en cuestión en numerosas ocasiones y por múltiples protagonistas. Todo valía para mantener a un cierto grupo de militantes en actividad y con sensación de que la derrota de fines del 2019 no había sido tal.



Si efectivamente las firmas son suficientes - de lo que existen fundadas dudas - cabrá enfrentar el proceso correspondiente, cuyo evento ciudadano tendría aparentemente lugar en el primer trimestre de 2022 en ese caso.



¿Cuál es la mejor estrategia a seguir? ¿Poner al asunto en términos de aprobación o no a la actuación del Gobierno en funciones? ¿Discutir el contenido y desvirtuar todas las falsedades comunicadas en los meses previos? ¿Mostrar los progresos que supone para los uruguayos la aplicación de normativas en materia de seguridad, educación y otros temas relevantes? ¿Recurrir a lo emocional o a lo racional del futuro votante?



No es fácil evaluar las posibles respuestas a estas interrogantes. Pero el adecuado posicionamiento en este sentido será vital para el éxito de quienes estamos de acuerdo en la No derogación. Y ya conviene ir clarificando que, si hay referéndum, para respaldar la ley habrá que votar obligatoriamente y hacerlo por el "No" (hasta aquí, en la campaña previa, el lema era "Sí a la LUC"; ahora debería ser "No a la derogación").