Derechos y otras yerbas...

Quienes me conocen saben cuál es mi relación con las colegas en humanidad del género femenino. De eso no voy a hacer otra mención.



Siempre creí y sigo en esa convicción, en la igualdad de derechos y obligaciones que son partes de la misma moneda.



No hay legislación posible capaz de regular y/o armonizar las relaciones humanas a la perfección. Por una razón evidente que dice que no hay dueños de la verdad absoluta y que por lo tanto, las sociedades humanas están en búsqueda de un ideal casi imposible de alcanzar por una razón clara, el egoísmo.



Partiendo de la misma base, la aspiración máxima es buscar la convicción de que no se realiza la igualdad sin expresa decisión de las partes y que no hay identidad de género capaz de lograrla.



Estamos condenados por propia decisión de hombres y mujeres o de mujeres y hombres a entendernos, complementarnos, respetarnos y hacer posible un mundo más humano y tan justo como sea posible.



Y desde luego eso no es de ninguna ideología y menos de tener la fuerza como para conquistarla.