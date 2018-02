@| ¿Qué pasa cuando sólo se priorizan los derechos del niño? Hoy diferentes situaciones han llevado a la necesidad de poner los derechos del niño en práctica! Es real que, lamentablemente, hay casos muy complicados en los que la justicia es la única solución.



Debemos reflexionar si realmente es necesario llegar a un recurso de amparo en los conflictos, ejemplo un niño de 9 años que repite el año. En este caso, ¿son realmente los derechos del niño lo que provoca el conflicto? ¿O es un conflicto entre dos adultos que no han podido llegar a un acuerdo? Recordemos a Salomón.



No puedo ni quiero opinar sobre el caso que hoy está en los medios, ya que no poseo la información, ni me atrevería a dar argumentos a favor ni en contra.



Pero si veo todo lo que el niño ha perdido; Su Escuela, sus amigos, su maestra, tan importante a esta edad! Su rutina, hoy distinta! También el conflicto que ha estallado por haber repetido el año! Vuelvo a repetir no juzgo el caso hoy en los medios, sino que opino desde la experiencia de trabajar desde hace 20 años apoyando a familias de medios críticos o no, acompañar a sus hijos en su camino de aprendizaje. Y muchas veces mediando el acuerdo entre la escuela y la familia, para que el resultado fuese el mejor para el niño! No por los derechos del niño sino por el bien estar del Niño!