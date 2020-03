Derechos humanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No puedo creer que el magnífico y acelerado accionar del Dr. Larrañaga empiece a ser cuestionado, porque un malabarista argentino participando en una riña fue apuntado (no disparos).



Se está por fin tomando riendas en el asunto, tratemos de colaborar para que esto funcione, que por fin se ven acciones.



Habrá que ajustar, pero lo oigo a Faroppa hablar de cuidar a los desprotegidos; seguimos en eso, por favor, cuidemos a los ciudadanos decentes. Da la impresión que empezamos a cuidar a los ciudadanos comunes.



Me doy cuenta porqué llegamos a esta situación; evidente, un escándalo porque le van a pedir documentos.



El gobierno anterior siempre pensó que el delincuente era una víctima y por lo tanto era el que tenía derechos.



Basta. Si se producen malas actuaciones ya se corregirán, por ahora recuperemos la libertad.