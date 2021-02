¿Y los derechos humanos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los ciudadanos, libres pensadores, que no tenemos un balde lleno de ideologías en la cabeza, nos preguntamos:



Porqué razón la Comisión de Derechos Humanos o algún integrante de la misma, tan proclives a salir en la prensa o en programas de TV a denunciar (por ejemplo, el acontecimiento del funcionario municipal, que según ellos fue baleado y los atropellos que cometió la policía; e incluso en un programa de TV un integrante de dicho instituto dijo que iban a investigar, pero luego resultó que estaba todo filmado. Y el Ministro del Interior invitó a Valeria Ripoll, integrante de ADEOM, le pasó la película en colores y se acabó el relato falso), no han salido a decir nada a pocos días del hecho vandálico, donde tres o cuatro delincuentes casi matan a 3 policías, que cometieron el delito de cumplir con su deber.



Estamos esperando algún comunicado, pero por ahora "mutis por el foro".

Algo similar está aconteciendo con los grupos feministas, ya que uno de los agredidos era una dama, que todos vimos con qué saña le pegaban en el suelo. ¡Lamentable!



Por último, los integrantes del PIT, que son como "cusco de ventana”, le ladran a todo el que pasa, hasta hoy brillan por su silencio, con el agravante de que los funcionarios son integrantes de la gremial. No hemos visto decir nada al Sr. Abdala, si bien algo manifestó al respecto el Sr. Pereira, dos referentes de la central de trabajadores.



Parece que hay que ser del F.A. para que los defiendan, o los ratones les comieron la lengua.



¿O será que a las 3 instituciones nombradas no les importa defender la vida de los policías agredidos salvajemente por estos inadaptados?



Algo "huele mal en Dinamarca", una vergüenza.