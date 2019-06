Derechos y derechitos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Últimamente, la figura del Presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, se repite hasta el cansancio. ¿Será que él tampoco se puede sustraer al clima electoral y busca su “carguito” como lo obtuvieron Puig y Castillo?

Yo estuve agremiado en toda mi vida laboral y, curiosamente, nunca me sentí respaldado por el Pit Cnt. Apenas un “respaldito” de mi sindicato particular (papelero y enseñanza después).



Todo lo que dice Pereira, me causa enojo, porque en su verborragia nunca dice nada y, cuando dice algo, siempre suena a amenaza.



A nadie escapa que la central obrera pretende consolidar la tristemente famosa dictadura del proletariado (sí con minúscula) imaginada por Marx. Dictadura que no ha sido en cada caso que existió otra cosa que el trampolín de mediocres, hacia los centros de poder.



Ahora Pereira arremete contra contra la OIT. Y está en su papel. “La ‘lista negra’ de la OIT es un invento de la pos verdad” .“Nosotros vamos a defender la negociación colectiva y la libertad sindical en la OIT”, afirmó el presidente del PIT-CNT”.



Sería bueno que este señor que se llena la boca con la “Negociación colectiva” y la “libertad sindical” explique bien qué significan.



Porque está errado de la muestra si pretende que la negociación colectiva debe tener como resultado, exclusivamente las aspiraciones de los “trabajadores”. Y estos no se deben olvidar que los que les dan trabajo son los que invierten en industrias, empresas, etc. Y en nuestro país, han desaparecido y siguen desapareciendo emprendimientos, por la actividad (¿?) gremial y sus abusos, sumado esto a la insaciable voracidad tributaria del gobierno actual.



En cuanto a la libertad sindical, ¿qué se puede decir? ¿Se trata solamente que los dirigentes gremiales cobren sus emolumentos sin trabajar? ¿Se trata de que la ocupación de propiedades ajenas (que no otra cosa son las instalaciones de industrias o empresas) sea un derecho? ¿Y que luego de la ocupación los destrozos de instalaciones sea otro derecho? ¿Y que el derecho justo de los empresarios perjudicados al negarlo, pasa a ser un derecho más de los “trabajadores?



Me parece que el mal llamado y mal interpretado “derecho de huelga” en nuestro país es una de las patas en que se asienta nuestra desastrosa economía. Los dirigentes gremiales sostienen que el derecho de huelga está consagrado en nuestra Constitución. Pero nuestra Carta Magna, consagra el bienestar de toda la ciudadanía. Y es ésta quien siempre se ve perjudicada por paros y ocupaciones.



Montevideo Portal dio a conocer una encuesta sobre la actividad sindical. La opinión del 46% de los encuestados fue muy mala. El 16%, mala, lo que conforma una opinión negativa del 62%. Un 12% se manifiesta con una opinión regular. Apenas, poco más de un 20% se muestra favorable.



Creo que este panorama debería ser considerado por la dirigencia gremial, y entender de una vez por todas que no es la actual gestión la más adecuada para defender a los verdaderos trabajadores.