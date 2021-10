Derechos y abusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A poco rato de haber hecho efectivo el pago de ANEP (y el campo lo hace por partida doble), me vino una gran indignación al ver que con mi esfuerzo y el de todos los ciudadanos que pagamos ANEP para la educación de nuestros niños y jóvenes; este dinero, lejos de ir directamente a las escuelas, liceos, maestros y profesores, va también para pagarles a quienes inmoralmente usan esos sueldos, no para impartir conocimiento, sino para reuniones, viajes, etc. del gremio FENAPES.



También leí que en Salto, otro individuo (Raúl May) se dio el lujo de faltar, con esos fines, más días que el de San José (Slamovitz), quien, además, le firmaba los certificados.



¡Es increíble el desparpajo con que este sujeto llenaba papeles con justificaciones de sus faltas! ¡Y además, cobró presentismo!



Esto demuestra qué tan amparados estaban estos sujetos con las autoridades anteriores; ellos eran intocables.



¿Cómo se pretende enseñar, educar y formar buenas personas si los educadores dan esos ejemplos? ¡Ellos nos deben a todos los contribuyentes “explicaciones” y “disculpas”! ¿Quiénes se piensan que son? ¿Es que hay hijos y entenados en este país?



Si quieren ser sindicalistas que lo sean, pero fuera del horario de su trabajo. Nunca abusando de los niños y jóvenes que quedan desamparados.



¿No sería este un caso en que la justicia debiera actuar de oficio?



¡Señores, basta de abusos, si no quieren trabajar váyanse a sus casas y dejen el lugar a otros que sí sientan la vocación de enseñar y educar!