Sin derecho a elegir

@|Tengo 43 años y luego de 22 años de trabajo en una sociedad médica, fui despedida. Allí me desempeñaba cono licenciada en enfermería. Pero ese pasó a ser un problema secundario. Lo que me quita mis derechos como ciudadana es que no me dejan elegir mi prestador de salud. Yo tengo que atender mi salud en el lugar del cual me echaron.



Es un daño psicológico, pero al JUNASA no le importa la salud de los ciudadanos de este país. Hice mi solicitud, presenté pruebas, hice una carta y aún debo seguir atendiendo mi salud en ese lugar.



Agradezco Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay tenga conocimiento de que los ciudadanos de este país tenemos una salud psicológica para cuidar y no sólo cumplir con nuestros deberes de abonar impuestos y demás.



Agradecería mucho si a alguien le importa mi problema y me pudiera ayudar.



No puedo entrar a esa institución de la cual fui despedida; me da fobia.