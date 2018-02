Con o sin denuncia

@|El pasado 30 de diciembre, un familiar que reside en Shangrilá, en una confusa situación fue golpeado y robado en su casa, dejado por muerto en el interior de la vivienda y encontrado horas después (el 31 de diciembre), inconsciente por una de sus hijas. Trasladado a una clínica médica, permaneció primero en el CTI de la misma y luego internado, resultando de alta con un hematoma en el cráneo que, felizmente, está disminuyendo, pero cuyas consecuencias finales aún desconocemos.



El mismo día 31, los familiares realizaron la denuncia, ante personal policial que concurrió al lugar, incluido Policía Técnica, que tomó objetos que podrían contener huellas dactilares del o de los delincuentes.

Sin embargo, días después, al concurrir a la Seccional para informarse del resultado de la investigación que, presumiblemente, se había realizado, ya que existían y eran de conocimiento de la autoridad policial datos concretos de quién o quiénes podrían ser los autores del delito, aparentemente no existía denuncia alguna.



El día 7 de febrero, la víctima concurrió a la Comisaría 18 de Canelones para ampliar la denuncia del robo de objetos, en el sentido que había percibido también la falta de la tablet que le había otorgado el programa que favorece a jubilados de pocos recursos.



Nuevamente fue informado que no existía denuncia alguna, aparentemente restándole importancia porque “no había muerto nadie”. Aunque ahora sí se le tomó la denuncia con el No 6.701.905 con fecha 31/12/2017¿?

En definitiva, si sufrimos un asalto con agresión que provoca heridas graves, ¿si no hay muerto, no hay investigación? O peor aún, ¿se trata del toqueteo de estadísticas para bajar escandalosamente el índice de criminalidad y violencia?