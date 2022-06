Denuncia pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Escribo esta carta con el fin de hacer pública mi situación.



El pasado 11 de mayo, me hackearon mi cuenta BROU transfiriéndose de mis ahorros diez mil dólares a otra cuenta BROU.



El Banco República está teniendo muchísimas denuncias por estafa y creo necesario visibilizar esta situación para alertar a clientes del banco lo que está ocurriendo y la mala resolución que la institución le está dando a estos casos y a las víctimas de ciberdelito, como yo.



En mi caso, tengo toda la documentación de las denuncias realizadas para dar cuenta de lo ocurrido.



El banco me envió una nota sumamente informal (sin firma, sin datos de investigación, sin membretar) teniendo en cuenta que mi caso está en investigación judicial, diciendo que no era posible el reintegro del dinero cuando el hackeo me sucedió en la web oficial del banco; y así le viene sucediendo a varios clientes.