Demolición del Hotel San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Van a demoler el icónico Hotel San Rafael de Punta del Este.

Se suponía que la autorización para construir edificios en altura a su alrededor era justamente para preservarlo.



De acuerdo a los desarrolladores, lo demolerán para reconstruirlo…

¿Y si una vez demolido no lo reconstruyen? No hay multa ni pena de ningún tipo que devuelva la construcción.



Los gobernantes que autorizan este disparate simplemente deberían ir de frente y admitir que el edificio será demolido sin más, y tolerar las críticas y la pérdida de votos que podrían sufrir.



Al actuar de esta manera (espero estar equivocado, por cierto) culparán al inversor por no cumplir; el inversor venderá el terreno liberado a un excelente precio y los vecinos perderán.



Un engaño en proceso.