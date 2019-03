Demolición del Hotel San Rafael

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| La Asociación de vecinos del barrio jardín de San Rafael, integra a los vecinos y amigos de este barrio de la ciudad de Punta del Este, el cual es un área protegida para conservar sus características de zona residencial de casas o edificios bajos.



Los integrantes de la Asociación estamos profundamente preocupados por la aprobación de viabilidad del proyecto del señor Cipriani, para construir un casino y dos torres horizontales, una de ellas, de 100 metros de altura (en un área protegida), con la única condición de reconstruir y remodelar el edificio del ex Hotel San Rafael.



Esta aprobación estuvo enmarcada en varios considerandos, dignos de ser mencionados: “Se entiende de estrategia departamental, la rehabilitación del emblemático Hotel San Rafael, teniendo dicho edificio relevancia arquitectónica y constituyendo parte del acervo cultural del departamento”; La Dirección General de Planeamiento expresa “...esta Dirección ha entendido y entiende que debemos evitar que continúe el proceso de deterioro del edificio del Hotel San Rafael y/o su demolición...”.



Los vecinos entendemos que si el edificio es “de relevancia arquitectónica y constituye parte del acervo cultural del departamento”, y como única condición de la excepción se puso la conservación del Hotel, no parece razonable creer que cuando se votó la viabilidad del proyecto para la “reconstrucción, modificación y reformas sobre las actuales instalaciones del Hotel San Rafael”, los ediles de la Junta Departamental lo hicieron pensando en la demolición, como afirma el Director General de Planeamiento.



La Asociación de vecinos mantuvo reuniones con varios actores de la Junta Departamental en su momento, incluyendo la Comisión de Obras, previo a la aprobación de la viabilidad, alertando los riesgos y preocupaciones, los cuáles no fueron atendidos en el Decreto votado el 17 de Julio de 2018.

Una vez presentado el proyecto por el Sr. Cipriani, en el mes de octubre los vecinos presentamos una petición firmada por más de 200 vecinos y amigos del barrio al Intendente Ing. Agr. Enrique Antía, solicitando la realización de un Informe ambiental estratégico, conforme a la Ley 18.308, que evalúe el impacto de la obra y sus consecuencias en el barrio de San Rafael. Esta petición ya caducó y no fue respondida por el Sr. Intendente.



Los vecinos del barrio San Rafael consideramos absolutamente inapropiada la demolición del ex Hotel San Rafael, entre otras razones, por las siguientes

1. La Junta Departamental concedió una excepción para construir el edificio más alto de Punta del Este en un área protegida, con la única condición de rescatar (mantener y reconstruir) el viejo Hotel.



2. El concepto arquitectónico de reconstruir no implica demoler y volver a construir.



3. El día que comenzaron con la demolición NO había una Resolución del gobierno departamental autorizando la demolición de esa estructura.



4. El proyecto definitivo fue presentado dos días antes que comenzara la demolición del edificio, plazo que parece escaso para aprobar un proyecto de esta magnitud e impacto.



5. Todos los informes sobre el estado de la estructura cuentan con escasa independencia de los principales actores involucrados.



6. Si la demolición es la única opción posible, se debería buscar la forma de conservar los frescos de Norberto Berdía ubicados en el interior del edificio, así como otros elementos de valor histórico o cultural.



7. Al presentar el proyecto se acreditó de forma parcial la tenencia del bien y la información tributaria se clasificó como confidencial. La tenencia del bien se escrituró en diciembre de 2018 con una hipoteca sobre el bien de 38 millones de dólares.



Los vecinos entendemos que si el Hotel San Rafael se demuele, no será posible su reconstrucción como fue votada por la Junta Departamental, ya que demolerlo y reconstruirlo, es construir otro edificio, y como consecuencia, la excepción votada por la Junta, caería con cada ladrillo del edificio original.