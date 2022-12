Democracia representativa, no más patoterismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|A la barra brava de San José que increpó al Señor Presidente, le informo que no está en una chorizada del comité de base donde puede destratar a cualquiera. Usted le habló al Señor Presidente de todos los uruguayos. Le guste ó no, también es su Presidente, elegido por la mayoría de los uruguayos; por lo que usted debe dirigirse con respeto, por lo mismo que dicen sus correligionarios del FA, para cuidar la institución Presidencia.



Llena de indignación las palabras que tuvo la militante del FA para con el Señor Presidente, llena de ira y con adjetivos fuera de lugar, diciendo mentiras del pescado y con un patoterismo peor que un barra brava. Y cuando el Presidente le contestó que con respeto nos escuchamos, siguió con la diatriba y puso el cassette nuevamente. Digo cassette por lo obsoleto del discurso.



Lo que sus correligionarios del FA hicieron en 15 años fue fundir la empresa más importante del Uruguay y prometer cambiar el ADN de la Educación; “Educación, educación y educación”, la madre de todas las reformas, y el diagnóstico que en el BPS había que hacer una reforma...

En cuanto a la educación y en San José: justo donde se destapó la olla de Slamovitz con las horas sindicales, y el proselitismo en el Liceo 1...



El patoterismo ya no corre con este gobierno de las mayorías; tampoco se hacen fichas como hicieron con el colono que habló con Vázquez. En este gobierno eso no se hace, ¡sépalo!