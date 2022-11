Democracia o populismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Tiene salida por la vía democrática un país que está fuera de la ley?



Imaginemos por un instante que estamos en un ignoto lugar africano rodeado de animales feroces que luchan por su alimento y sobreviven atacando al más débil. Se impone la ley de la fuerza, no hay reglas, ni orden alguno. Esa es la ley de la fuerza. El imperio del reino animal. No hay buenos ni malos, educados ni maleducados, simplemente una lucha constante por sobrevivir, y allá se impone la fuerza como único elemento disuasivo.



Imaginemos ahora por un instante que ya no hablamos de animales, que en la escena hay seres humanos en un país empobrecido, hambriento y sin ley, donde la gente hace lo que quiere, cuando quiere y no hay sanciones ni castigos; como en el tango cambalache de Discépolo “… es lo mismo el que labura… que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley”. No hay reglas o se las modifica constantemente. Es la anomia total. ¿Qué pasaría en esa sociedad?



Sabemos que el hombre para poder razonar, pensar con claridad, debe tener satisfechas sus necesidades básicas, y el alimento es la primera de ellas.



Sabemos también que debemos desarrollar su intelecto porque eso no viene solo, no es automático como respirar o dormir. Hay que desarrollarlo y eso se logra mediante la educación.



Después nos preguntamos porqué el mundo va tan mal.



¿Por qué hay países que van de frustración en frustración votando a los mismos que ya han fallado o a personajes con ideas descabelladas y ya fracasadas en el mundo?



¿Por qué dice Vargas Llosa (Premio Nobel) que la gente vota tan mal?



La respuesta es fácil: un pueblo o una mayoría del pueblo que padece la falta de esos dos elementos cruciales no puede discernir quién está en condiciones de dirigir los destinos del país, para sacarlos de la situación en que se encuentran.



¿Esto nos lleva a cuestionar a la democracia?



¡No! No es eso lo que estoy sugiriendo, porque eso sería un retroceso que costó mucho dolor y sangre conseguir al ser humano. Pero sí considero que la democracia es condición necesaria pero no suficiente, ya que tal y como la entendemos se la está utilizando como vehículo para manipular a este enorme colectivo de gente no alimentada ni educada; haciéndoles creer que ellos “eligen”, cuando la realidad es que están siendo totalmente manipulados por los medios, las falsas promesas, la dádivas y las burdas mentiras. Porque en muchos países y sobre todo en aquellos donde la población carece de lo esencial, crece la semilla del populismo que constituye la peor deformación de la democracia; ya que fanatiza al individuo, y lo sume en la peor miseria, y encima les mienten en la cara.



Es la post verdad. La verdad no importa sino el relato y se les arma un relato para cada ocasión. Si eso no es tratar al ser humano como idiota no sé lo que es. Yo trato a mi perro con más respeto.



Como decía, y descartando toda peregrina idea de totalitarismo en cualquiera de sus formas, derechas o izquierdas, la única solución que veo es a través de la ayuda a los pueblos sumergidos económicamente a explotar sus propias riquezas, con lo cual se aliviaría enormemente el tema de las migraciones que acosan al planeta. No estoy hablando de beneficencia sino de inversiones -no explotación- que servirían a todos, sin ideologías que solo sirven para trancar y detener el progreso.



Abrirse al mundo, comerciar con todos en forma justa y conveniente para ambas partes es lo que sacará a la gente de la pobreza, permitirá el pensamiento crítico y la educación necesaria de los pueblos para que se desarrollen intelectualmente y así conseguirán votar “bien”.



Y respondiendo a la pregunta del inicio de la carta, lamentablemente un país que está fuera de la ley, donde no hay reglas o respeto por las mismas, difícilmente logre sobrevivir en democracia; votarán, pero no será una verdadera democracia hasta que no se hayan cumplidos los dos objetivos aquí indicados.