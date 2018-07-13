¿Democracia participativa?

Ciudadano preocupado y desorientado a esta altura Montevideo

@| Con desazón e incredulidad vivimos en el Uruguay de hoy. La inseguridad ya es la “malla de oro” de la carrera de reclamos seguida como en pelotón, pero lejos por la suciedad, el tránsito, la pésima calidad del agua, la educación, los prestadores de salud,.. todo ante la apatía de buena parte de la gente a la que “compraron” con espejito de colores como a los indígenas en la colonia. El desempleo está bajo (¿?), el dólar está bajo (¿?), la gente compra muchos autos y los “0 km se siguen vendiendo”, etc., y mientras el país sigue en descontrol porque ¿quién manda en este momento?

En el motín del Comcar se vio quién tiene el control de las cárceles... En el poder judicial siguen las prebendas para los que delinquen... la Burrocracia está en límites siderales... A la policía la prueban los delincuentes y le hacen lo que desean como lo probó el enfrentamiento “programado” y filmado en Euskal Errìa. los hicieron emboscar y luego huir como si las fuerzas de seguridad fuertes fueran los ladrones.

¿Dónde estamos señores?, y mientras al ministro lo mandaron a Rusia a un congreso sobre Defensa (a Bonomi, sí...). El inspector Layera advirtió “sin darse cuenta” (juajua) que podríamos convertirnos en una Guatemala o el Salvador (yo diría mejor Nicaragua). ¿Casualidades? No señor, sumado a todos los decretos que no permiten hablar, expresarse, descubrir, investigar. ¿Está es la democracia que queremos? No señor Presidente, gobierne con los poderes que la Constitución le confiere y no tenga miedo de exigir a sus Ministros y jerarcas que cumplan, junto a sus Legisladores.