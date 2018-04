Demanda del C. N. de F.

@| El Sr. Lucas Fraga en una carta anterior alababa la resolución del CNdeF de demandar a sus hinchas por los deleznables gestos ante Chapecoense.

Lejos estoy de estar disconforme con esa resolución. Pero en lugar de alabar esa resolución deberíamos saber por qué hoy en día en nuestro país no hay gestos que castiguen los malos actos.



Así ex vicepresidentes (Sendic) siguen como si ellos no tuvieran nada que ver con nada, ministros que en lugar de responder sobre lo que se lo interpela irónicamente despiden a su interpelado (Bonomi) y podríamos seguir con varios ejemplos.



¿Por qué se exige poco a todos? Gobierno, sindicatos, políticos, autoridades, etc. ¿Por qué sistemáticamente se permite el vandalismo como si nada? El País en Ecos mostraba el estado de una hermosa fuente en un parque público. ¿Por qué no se exige lo que se debe exigir? ¿Por qué se justifica todo? (Lo de Ancap no fue dolo, fue un error).



Hemos retrocedido como país sin duda y si no levantamos la vara (como se dice) nuestros nietos vivirán en otra Venezuela. Porque de mejorar la seguridad, atraer inversiones, no poner impuestos y educación, educación y más educación por ahora cada vez menos. ¡Ni hablemos de los pobres trenes que no corren a ninguna velocidad!



Se maneja seis veces más del presupuesto de hace 13 años y las cosas empeoran.



Por eso lo del principio: la noticia sería lo contrario a lo de Chape en un país de primera. Mala tos le siento al gato....