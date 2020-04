Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El legislador del FA, Charles Carrera, propuso demagógicamente, como lo hacen habitualmente en el FA, que el impuesto Covid-19 se extendiera para los cargos políticos hasta el fin de la legislatura.



Cuando estuvieren en el gobierno no sólo no rebajaron los sueldos de esos cargos, sino que duplicaron los sueldos de los ministros y de los cargos de particular confianza.



Como consecuencia de ese despilfarro, los funcionarios del Poder Judicial quedaron “enganchados” y le iniciaron juicio al Estado y lo ganaron y hubo que pagarles millones de pesos.



¡Qué caraduras que son los frentistas!