Delivery bicicletas

@| Esta nueva actividad laboral ha crecido notoriamente en nuestra capital. Todas las empresas trabajan con una aplicación y hay dos en particular que suman unos 300 empleados con birrodados. Estos deben abrir su Pyme, aportar al BPS y DGI. Se ha calculado que recorren en unas 8 hs un promedio de 10 kilómetros de pedaleo. Deben hacer unos 25 viajes para obtener unos 500 pesos por día, unos 15000 al mes. A mayor cantidad de viajes más ganancia, si bien están a porcentaje. Todo esto lleva a que los mismos con sus mochilas de color y sus cascos andén por toda ciudad como locos. Incluso una de estas empresas de cadetería rápida da bonificaciónes por rapidez de entrega. Esto genera que su forma de conducir no sea la mejor. Si bien la ciudad tiene algunas bicisendas, ellos cortan camino, suben por veredas, entran en calles a contramano, cruzan en luz roja, no esperan, etc.



Aquí se generan varios riesgos, para el ciclista y para el peatón. El ciclista puede ser víctima de un accidente por vehículos mayores y el peatón por el delivery. Van de día y de noche sorteando lo que ven, intentando llegar a destino lo más rápido posible. No se les exige luces, si ropa reflectiva pero al ser una bicicleta a la noche por una vereda o una peatonal, su ruido es mínimo y pueden atropellar a un peatón sin que este se de cuenta.



Creo que está fuente de trabajo que emplea tanta gente se ha transformado en peligro para uno y para los otros. Este estilo de trabajo fue importado de otros países y también corren el riesgo de las rapiñas y accidente de terceros. Todo trabajo es bienvenido pero debería haber una regulación sobre esto; como que calles utilizar, no subir a veredas ni peatonales, las bicicletas poseer luz para la noche y algún timbre para alertar de su andar.



Me olvidaba, hay una especie de contrato entre los locales de ventas y la aplicación donde se les cobra un porcentaje de las ventas, y si, el ideólogo se lleva la mejor parte y no expone su vida. Que cada delivery se arregle como pueda en situaciones de peligro. Lo mínimo que puede pasar es que rompa la bicicleta y le manden a otro que esté cerca, lo primero es la entrega de la mercadería. Trabajo de riesgo que emplea mucha gente en su mayoría jóvenes sin trabajo, o estudiantes, o como trampolín a la espera de algo mejor.



Muchachos a cuidarse y cuidar al peatón; y vehículos grandes, a cuidar a estos trabajadores del pedal.