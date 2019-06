Delincuencia en La Floresta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Vivo en el balneario La Floresta, la mayor parte del año. Tengo casa allí desde 1975. La época en que no teníamos cerco ni se cerraban con llave las puertas. Mis hijos crecieron allí y ahora sería la oportunidad de mis nietos.



Entre 2018 y 2019, me robaron tres veces. Siempre con grandes destrozos de puertas y ventanas. Hace unos días robaron en casa de una vecina, entraron por la ventana destrozando rejas y vidrios.



Hace dos o tres días, a la 1 de la mañana coparon una casa con el matrimonio adentro, encapuchados y con guantes. Las dos en mi cuadra. Pero hubo muchos robos más en las proximidades, es algo que se ve diariamente.



La Floresta está permanentemente asolada por rufianes y nosotros estamos totalmente desamparados.



Las casas robadas tienen alarma con respuesta. Cuentan con barreras, sensores de movimiento, etc. Yo acabo de instalar cámaras de seguridad, puertas reja y construir un cerco. Todo eso de nada sirve. Bastan tres minutos; luego entran para llevarse algo, una garrafa, un televisor o dinero. La respuesta de la empresa de seguridad, llega incluso cuando los ladrones están adentro. Pero nada pueden hacer. No tienen armas, están solos y el único recurso es llamar a la policía (cosa que no siempre hacen). Y, cuando llega la policía, siempre es tarde y tampoco se preocupan en investigar. El daño material que causan los ladrones generalmente es enorme. Le sumamos a esto, que muchas veces se pone en riesgo la vida de las personas.



Tenemos un grupo de WhatsApp (Vecinos en Alerta) con 115 participantes. De poco o nada sirve.



Muchas personas han puesto a la venta sus casas. Otras, en las que me incluyo, hemos dejado de ir por temor.



Es cierto que esto no es una novedad. Que nos sentimos amenazados por delincuentes todos los habitantes del país. No hay lugar seguro. Se vive con miedo. Estamos desamparados. La policía es impotente y la justicia es tolerante. ¿Qué nos queda?