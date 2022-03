Dejó pasar la oportunidad...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Antes que nada, estas líneas no van en desmedro del nivel superlativo de Marcelo Gallardo en su carrera como DT. Tuve la suerte de que dirigiera a mi club, Nacional.



Fueron a buscarlo dirigentes de la AUF, pero no aceptó, prefirió la comodidad de su River. No arriesgó.



Y ahí apareció Alonso y dio en la talla. Nos puso en el Mundial. La cotización de Alonso aumentó notoriamente mientras que la del “Muñeco” se mantuvo. Dejó pasar una oportunidad, el argentino. Europa se alejó otra vez.