¿Dejarán morir la Concertación?

@|31 de mayo, 500 votos.



Con fecha límite 31 de mayo, deberá refundarse el Partido de la Concertación, frente democrático opositor al que le eligieron mal el nombre, pero cuya esencia es fundamental para la democracia y la libertad de Uruguay.



Nombre mal elegido porque no expresa lo que es: una alianza, un frente, una coordinación, no un partido. Un frente democrático. Democrático porque se opone a los que, con su apoyo a las dictaduras en Cuba y Venezuela, demuestran que son antidemocráticos. Una herramienta no sólo departamental, sino nacional.



Para refundarlo es necesario que haya una lista de integrantes, previo consentimiento y que luego obtenga 500 votos en las elecciones internas.

En carta abierta a la oposición, por todas las vías posibles, como ciudadano opositor independiente, me he ofrecido para participar en ambas instancias, la lista y el voto.



Por Patria y Libertad.