Definiciones

Ahora que conocemos las lineas base de la ley de urgente consideración, cobra nuevo interés la elección de mayo donde se deciden los gobiernos departamentales. Asistimos a cruces variados tanto desde el gobierno saliente como del entrante.



Cuando parecía que los nietos tenían guardián, el abuelo dio marcha atrás y decidió volver a la cancha para ver si puede hacer mas pozos sin cerrar los existentes y al mismo tiempo seguir el mano a mano con sus "compañeros" municipales.



A su vez su compañera de formula, a la que fue a buscar desafiando iras varias, se tomo el buque con otro Villar para tentar nueva suerte. Y en la jugada quedó al descubierto la creadora de una arena que no es playa pero si base de propaganda para intentar un cargo de dirección en lugar del parlamentario, que no le gusta pero le da ingresos e imagen.



Y el hombre top del Maciel, haciendo honor a la memoria de su padre, se lanza al ruedo para tentar un nuevo rumbo a su destino. Su respaldo mayor es un tal Pepe Kusturica, con un ex titular del Banco Central que insiste en seguir la huella de Seregni pero por afuera.



Si se observa con cuidado solo falta Andrade (que va por detrás de Cosse) para regresar a los cuatro fantásticos que pelearon la candidatura el año pasado. Y la perdieron.



Como quien dice nada nuevo bajo el sol. El único que dejó el lugar vacante fue Miranda. Misteriosamente quedo en las sombras. Bueno, tal vez espere la nueva elección. Como los cuatro que buscan no perder las primeras paginas y los primeros flashes. Como el gran tango del autentico Mago. Volver con la frente marchita... En verdad es otra frente...