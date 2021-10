Defender la LUC (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Públicamente una candidata oficial a la presidencia del FA dijo, en acto público, que si no se deroga la LUC se van a agudizar las manifestaciones y protestas públicas. Y nadie, desde filas, dio una versión diferente.



O sea que el FA dice que si no se hace lo que ellos quieren, van a “incendiar la pradera”. ¿Es una amenaza?



Y esto es tremendamente grave.



En términos claros, la democracia es lo que a ellos les sirve y si no le pasan por arriba.



Eso pasó en los 60 y 70 del siglo pasado y por gente que hoy está en el FA y más aún presidió el gobierno nacional. Y quien dijo lo que dijo fue senadora, bajo el mismo lema. No es invento de nadie, ya que se publicó en un medio escrito y nadie se dio por enterado.



Razones de más para mantener la LUC en todos sus términos y demostrar lo que nuestro pueblo quiso y quiere cambiar.



La prepotencia de quienes no entienden la voluntad popular, debe tener fin de una buena vez. ¿No le parece?