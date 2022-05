Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Si el gobierno quiere conocer la opinión de la población respecto al decreto de caza, debe saber que no se lo acompaña.



En primer lugar, la caza de animales en el siglo XXI se justifica para alimentarse y no con objetivos recreativos que es una absoluta frivolidad.



La población se está alimentando en ollas populares, y no se debe olvidar.



Por otro lado, la caza nocturna es altamente peligrosa porque se facilitan todo tipo de accidentes; como lo sucedido en Argentina tiempo atrás. Desde muerte de animales domésticos hasta homicidios bien disimulados.