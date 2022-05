Decreto de caza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Suponía a nuestro Presidente un hombre de mundo y con conocimiento básico del tema al firmar el decreto reciente de caza; obviamente mi equivocación fue doble.



Si hubiese ido a Canadá para observar y aprender lo que tanto saben al respecto; por lo que convierte entre otras muchas cosas a este país en uno a imitar del primer mundo, se habría desayunado de lo siguiente:



1) La caza no es un deporte, porque el deporte por definición no implica la muerte de una de las partes. Es entonces, una actividad.



2) Para que esta actividad le de un acercamiento en las chances de éxito a ambas partes, a matar una y a escapar la otra, dos cosas están absolutamente prohibidas: que la actividad particular se ejerza de noche por un lado, y la No utilización de animales empleados para su rastreo tanto mamíferos como aves (en síntesis sin el uso de perros por ejemplo, como aves amaestrados para tal fin).



3) Se deben vender permisos anuales para cazar y deben ser específicos. Por ejemplo, para respetar el ciclo biológico de los venados/ciervos, se considera: por un lado, jamás disparar a una hembra y por otro, listar el número de piezas. Además, el período para realizar esta particular actividad en caso del Axis axis, en Canadá, son 6 semanas que van del 1° de noviembre al 12 de diciembre (equivalente en Uruguay del 1° de junio al 12 de julio).



Éstas son solo algunas de un largo estudio, pero no las únicas. Por falta de espacio no me quiero extender. Por lo que es muy pobre lo decretado por nuestro Jefe de Estado.