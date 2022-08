Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Razonando las reiteradas declaraciones del Presidente del FA y de otros voceros del PIT-CNT, así como de algunos periodistas respecto a que uruguayos colocan en el exterior un promedio de 3000 millones de dólares por año, proponiendo confiscar parte de ese dinero para combatir la iniquidad:



Me parece, más allá de que sea correcta la cifra, que resulta en una burda manipulación emocional al no acompañar el dato con información complementaria que nos permita razonar.



Por ejemplo, de cuántas personas físicas y jurídicas realizan estas operaciones. No es lo mismo si son 3 a mil millones cada una, que si son 3000 a un millón de dólares cada una o 30000 a cien mil dólares cada una.

Sin duda, el efecto psicológico no es el mismo.



En Uruguay existen muchas empresas que pueden arrojar por año utilidades desde 100.000 dólares anuales a 100 millones de dólares anuales o más, pero seguramente todas ellas pagan los impuestos legales que en este país son bastante elevados, dan trabajo a miles de empleados, pagan BPS, Seguros y otras obligaciones.



El ejemplo de Alfredo García, y alguna otra panelista mencionando esto, un día sí y otro también, son un claro ejemplo; cero razón pura emoción.

También es un debe del gobierno dejarlos declarar, sin brindar el menor análisis y datos que nos permita entender.



En mi desinformada opinión, creo que si confiscamos en demasía las ganancias de las personas, alcanza con analizar el efecto que esto produciría observando a nuestro vecino Argentina y a la más lejana Venezuela...