Declaraciones del Ministro Murro

Obras por UPM



Toda la prensa recogió la opinión del Ministro Murro, ayer en Durazno, donde afirmó: “dirigentes blancos y colorados no quieren que se haga la obra del Ferrocarril Central… porque no quieren que a este gobierno le vaya bien”. Sin entrar en discusiones técnicas sobre el proyecto UPM y la mejora de la conectividad de cargas en el país, creo que es mi deber dejar claro que una vez más, un miembro del Ministro, en función de tal, tergiversa y oculta información a la población.



Ya no es sobre el pasado, es sobre algo que ocurrió hace muy pocos años: los dos proyectos de fábricas de celulosa recibieron las autorizaciones para su construcción, incluyendo la creación de sendas Zonas Francas para su funcionamiento - durante el Gobierno del Dr. Jorge Batlle: el interés del inversor internacional de gran porte por este tipo de plantas no es mérito del Gobierno del Frente Amplio, y tal vez de ningún gobierno en especial, sino que es la consecuencia de una política de estado (apoyada en su momento por todos los partidos políticos) y de un ambiente propicio para llevar a cabo proyectos de este tipo (ley de promoción de inversiones, Ley de Zonas Francas, Puertos, etc.).



Sin dudas existen opiniones sobre las condiciones en las que se gestó el acuerdo de inversión con UPM, la escasez de información a los partidos políticos y tal vez la falta de una visión país a mediano plazo que haga que la población y los partidos políticos acepten la construcción del “Ferrocarril Central” (en realidad, la modernización, pues data del siglo XIX). Al norte de Paso de los Toros, donde se construirá la planta de UPM, existe un “paraíso” para inversiones en plantas de transformación mecánica de maderas, (aserraderos, contrachapados, madera de ingeniería), después de más de 25 años, gran parte del valor de este “paraíso”, los árboles cuidados y de gran porte, son talados para exportarse a China como rolos, sin más valor que el que obtienen los intermediarios en el corte y transporte, dejando en el campo, residuos sin usar, que en cualquier parte del mundo serían útiles para muchos emprendimientos.



Para que todos lo sepan: en el año 2018 se exportaron 1,87 millones de m3 de madera de pino y 240.000 de eucalipto (con un precio algo mejor), o sea, miles de camiones transportaron desde Rivera y Tacuarembó madera nacional excelente, para que se transforme con mano de obra china... esto no lo analiza el gobierno….



Porque, al modernizar el modo ferroviario de transporte, será posible destrabar una de los elementos que afectan negativamente la inversión industrial en el norte; sin dudas, el extender beneficios que hoy se pactan con UPM a otras industrias que agreguen valor a esa producción, promoverá el cambio que se requiere para entre otras cosas, amortizar la mejora.



Esperamos que el gobierno- en este caso representado por el Ministro Murro- entienda que los partidos políticos que tienen más de cien años de existencia, no especulan con que le vaya mal al gobierno: seguramente están evaluando cómo encararán las políticas del país, sea como gobierno u oposición, y vaya si existen políticas del ministerio que encabeza el citado ministro que requieren atención…