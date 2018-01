(| Días pasados escuché declaraciones de la Ministra de Turismo diciendo que nunca en la vida se habían visto tantos turistas en el país.



Le informo a la Ministra que el cambio de moneda ha favorecido a los vecinos y que ya no están más los Kirchner en Argentina, que tanto nos perjudicaron con el turismo y ainda mais.



Además, decirle que no puede hacer política favoreciendo a su coalición pues es inconstitucional. Incitó a seguir votando al Frente Amplio para que los uruguayos sigamos disfrutando de tantos logros.



¿Qué logros? ¿Los de la Educación, por ejemplo?



Ud. debe hablar únicamente lo que le corresponde a su cartera y no hacer política partidaria.



Las cosas no se van a terminar porque llegue al gobierno otro partido político, ¡por favor! Los políticos de la oposición son personas con estudio y con títulos en la mano.



Sra. Ministra, no debería incitar a votar al Frente para que no se derrumbe lo que ustedes han hecho.



En realidad no han hecho mucha cosa...