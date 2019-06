Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La DGI ha invertido montañas de dinero en automatización y ha mejorado mucho su gestión; la evasión es de las menores en la región.



El problema es que todos estos esfuerzos fueron hechos sólo para recaudar, cuando se trata de devolver parece que están en la pre historia. Digo esto porque como profesional independiente tengo que liquidar el IVA e IRPF en forma bimensual y por lo que facturo se me quedan con el 7% todos los meses, que luego de cerrado el año, al presentar la declaración jurada me lo reintegran sin un solo peso de interés, por supuesto.



Si me atraso un día en el pago, me cobran multas y recargos que son leoninos, pero para devolver el dinero que cobran por demás se toman su año y pico para devolverlo.



Bien lo sabe el gurú de la economía, el único que sabe algo en el país y todos los demás son burros que no entienden nada.



Lo que el señor Astori no entiende es que la gente quiere pagar, pero pagar lo justo, no queremos que nos retengan más dinero que el que corresponde para después devolverlo.



Señor Astori, no cobren lo que no corresponde, esa retención del 7% en la facturación es una apropiación indebida que debe eliminarse. Eso de los resguardos es absurdo, que recarga a la franja de facturación más baja. Aparte, lo más absurdo es que las declaraciones juradas del ejercicio las aceptan a partir de fines de junio, cuando bien se podrían presentar en febrero. Pero seguro que el Señor Ministro me va a decir que soy un burro que no entiendo nada y que ese dinero que me retienen me beneficia un montón de alguna forma que solo él entiende.