Declaraciones de Esteban Valenti

@|En el último mes, el periodista Esteban Valenti ha dicho en varios medios, que el gobierno no toma una posición crítica, ni quiere una ruptura con Venezuela, porque hay negociados que no le conviene que salgan a la luz; hay gente muy comprometida.



También ha mencionado varias veces que el Frente Amplio no quiere sacar a Raúl Sendic de sus filas, porque “sabe demasiado”, y están involucradas personas del gobierno.



Me pregunto porqué ante tan serias declaraciones públicas de alguien que ha formado parte del Frente Amplio y fue muy cercano a las más altas autoridades de los gobiernos frenteamplistas, ningún fiscal lo cita para que explique y luego se investigue a fondo sobre esas cosas oscuras e irregulares.