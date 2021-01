Declaraciones de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición reclama soluciones a la pandemia, pero no propone. Deja entrever qué busca, pero no lo dice abiertamente.



Encubierto en esas peticiones está la cuarentena total, el cierre de comercios y por lo tanto, la detención de la economía que terminaría arruinando y empobreciendo a la población. Tiran la piedra y esconden la mano.



El único que se animó a realizar una propuesta puntual para detener la propagación del virus inmovilizando a la población hasta junio y pagándole a la gente una renta básica (concepto proveniente de países socialistas), fue el ex ministro Astori.



Ahora bien, yo me preguntó: ¿qué uruguayo promedio estaría dispuesto a encerrarse 5 meses y cobrar una renta básica que no alcanza ni para pagar un alquiler?



Mejor propuesta sería que nuestros senadores y diputados reduzcan a la mitad sus sueldos para solventar y mejorar las partidas que se entregan a quienes están desempleados y que en vez de tirar piedras, colaboren y convoquen a sus partidarios a acatar las medidas del gobierno que son para el bien de todos y no sólo de algunos.