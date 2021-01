Declaraciones de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Leyendo las declaraciones del ex ministro Danilo Astori, donde manifiesta que el Uruguay tiene margen para seguir gastando sin restricciones pues dejaron una economía muy sólida, realmente me convenció, y lamento no sea él quien ocupe ese cargo actualmente.



Cómo olvidar los desfalcos en Ancap, el derroche de la regasificadora inconclusa y de la ex Pluna, los pequeños gastos del Antel Arena o del magnífico corredor Garzón, el avión presidencial, y tantos gastos útiles donde demostraron su cuidado de los dineros públicos.



¡Qué bien estaríamos ahora si ellos gobernaran! ¡Qué injustos hemos sido al no votarlos!



Capaz que hasta la pandemia ya habría desaparecido... cansada de tanta hipocresía.