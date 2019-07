Decálogo de Abraham Lincoln

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



*|La humanidad ha escrito algo muy útil, que todos los hombres debemos aprender y grabar a fuego en nuestros corazones.



1) Ud. no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa privada.

2) No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte.

3)No se puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes.

4) No se puede ayudar al pobre destruyendo al rico.

5) No se puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario.

6) Jamás podrá resolver sus problemas gastando más de lo que gana.

7) No se puede promover la fraternidad incitando el odio de clases.

8) No se puede garantizar la seguridad con dinero prestado.

9) No se puede ayudar a los hombres haciendo lo que ellos tienen que hacer por sí mismos.



El socialismo es una filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia, y el evangelio de la envidia, su falsa virtud es la distribución de la miseria. (Wiston Churchill).