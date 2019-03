La decadencia de Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Quiero expresar mi sincera preocupación por el avance descontrolado de la construcción en Punta del Este, porque esta destrucción del patrimonio natural y arquitectónico del balneario es en detrimento de las generaciones futuras. Primero la casa Poseidón, después Loma Verde, San Rafael, pero más preocupante aun es la amenaza estética y medioambiental que pesa sobre las mismas playas. Proyectos espeluznantes como la franja de edificios sobre Piedras del Chileno, el hotel que se pretende construir sobre La Barra, la muralla de torres sobre La Mansa, son todos ejemplos de aquel viejo dicho que dice “pan para hoy, hambre para mañana”, pues si yo arruino lo que hace a un lugar único, deja de ser único. Si Punta del Este se convierte en un balneario espantoso, lleno de cemento, sin sol y con playas contaminadas, perderá su valor, y los capitales se irán a otro lado, sin compasión. En unos años el desempleo será entonces mucho peor que ahora. De hecho ya hay una sobreoferta de metros cuadrados que ha estancado su precio.



Por otro lado cabe preguntarse lo siguiente: si en el período actual se votan cerca de 50 excepciones a la normativa… ¿hay realmente una normativa?



Es entendible la ambición del intendente por postularse a presidente, pero sería bueno reflexionar que el empleo no puede sólo provenir de la destrucción de los recursos naturales de los uruguayos, porque algún día se agotarán. La tarea de los gobernantes debe ser administrarlos con responsabilidad y pensando en las futuras generaciones. Países como India por ejemplo, han sabido generar muchos ingresos y valor agregado con la industria del software, también hay ciudades en Europa donde la mayoría de habitantes trabajan en servicios y comunicaciones, son sólo ejemplos lejanos, claro está, pero ilustran cómo es posible generar empleos que no dependan exclusivamente de arrasar recursos naturales. Maldonado podría usar su belleza para inventar festivales de cine, convenciones de negocios, eventos culturales, atraer artistas, al fin y al cabo uno de los mayores atractivos de Punta del Este es Casa Pueblo, un lugar que conjuga la belleza natural con la arquitectura, el arte, la historia y el talento Uruguayo. Esto a la larga traería más trabajo y prosperidad. Pero no, claro, lo más rápido y fácil es aceptar las valijas llenas de plata para construir edificios.