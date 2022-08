Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Me dispuse a ingresar el Impuesto de Enseñanza Primaria en el sistema de débito automático del BROU y me encontré con la sorpresa de que no se encontraba entre los servicios adheridos.



Convencido de que se trataba de un malentendido de mi parte, consulté por vía telefónica a la DGI y me confirmaron que no hay convenio entre las dos instituciones... ¡créase o no!



En cambio, sí tienen con casi todos los bancos privados del país que, por otra parte, son todos extranjeros.



O sea, que para la DGI no existe el más importante banco de plaza, que además es parte del Estado que integra la propia DGI. Insólito.



Pero ya sabemos que los burócratas están para mirarse el ombligo...