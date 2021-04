Deber moral y práctico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Tal como estaba previsto, fui citado a vacunarme. Vengo de cumplir con mi obligación como ciudadano y como familiar, más que a usufructuar un derecho, que también me corresponde, como parte de la sociedad que amo y debemos cuidar entre todos.



Insto a todos nuestros semejantes a cumplir con este deber moral y, ¿por qué no?, práctico.



Tenemos un enemigo en común que -hace más de un año- nos paraliza, mata, empobrece y frustra.



Si un enemigo visible intentara matarnos, ¿nos cruzaríamos de brazos o, decididos, lo enfrentaríamos?



Éste que nos aflige es invisible y – quizás por ello- más letal y traicionero que los habituales.



Secuestró nuestras vidas. Se llevó –se está llevando- vidas preciosas.

Cuantos más nos vacunemos más rápido recuperaremos la libertad perdida.



Dejo constancia de mi agradecimiento a todo -absolutamente a todo- el personal comprometido con la salud de nuestra sociedad oriental, de Norte a Sur y de Este a Oeste.



Ellos siempre fueron el verdadero frente de combate, no sólo al imprevisto escándalo mundial del coronavirus, sino a cuantos males silenciosos, cíclicos o puntuales, nos agreden a lo largo de nuestras vidas.



Ellos, en toda circunstancia, salven a uno o a diez, son los abnegados defensores de nuestro mayor tesoro personal y nacional: la salud.

Pero cuando la defensa de tal bien se multiplica por millones de conciudadanos, su tarea, además de imprescindible y arriesgada se vuele épica.



Quienes no esperamos milagros, sabemos que debemos y podemos confiar en la Ciencia y en las benditas manos de su vocacionales servidores.

Vaya para todos ellos mi “virtuabrazo” emocionado y agradecido.